Falcone: Rampelli, 'opporsi ogni giorno a comportamenti mafiosi' (2)

(Adnkronos) - "Ognuno combatta la mafia con cui quotidianamente si destreggia e non abbia paura, perché Giovanni Falcone, con il suo sorriso sarcastico, non ha avuto paura dei boss. Siano maledetti in questo giorno -conclude Rampellli- gli ipocriti e gli appassionati di stellette, pennacchi e mostrine, quelli che per avanzare in carriera calpesterebbero le proprie madri e poi si fanno selfie, contriti, davanti alla stele di Capaci, per dimostrarsi puri. Ma restano sterco. Sterco sociale”.