Fase 2: Gallera, 'indice di contagio lombardo tra più bassi ma estrema prudenza'

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - "L'istituto Superiore di Sanità ha sottolineato l'efficacia delle misure messe in campo da Regione Lombardia, il nostro indice di contagiosità è sceso in una settimana dallo 0,62 allo 0,51 portando il rischio Lombardia da moderato a basso. E' uno degli indici più basso: il Veneto è 0,56, il Lazio è 0,71, la Sicilia è 0,69, la Toscana è 0,59". Così l'assessore lombardo Giulio Gallera interviene in diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

Si tratta di un "dato positivo che dobbiamo cogliere con soddisfazione ma con estrema prudenza", perché questa è la fotografia della settimana scorsa, ricorda Gallera che invita i cittadini a continuare ad avere un "atteggiamento molto prudente".