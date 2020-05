Fase 2: Musumeci, su aperture domenicali decisione dopo confronto con categorie

A Bergamo riaprono i musei: all'Accademia Carrara con Caravaggio

Milano, 22 mag. (askanews) - Bergamo riparte dalla cultura: il 22 maggio, dopo mesi di grandi sofferenze per la pandemia di Coronavirus che ha colpito questo territorio in modo particolarmente duro, i musei hanno riaperto e in particolare lo ha fatto l'Accademia Carrara, diretta da Maria Cristina Rodeschini. "C'era molta attesa - ha raccontato il direttore ad askanews - le persone passavano ...