Fase 2: da lunedì al via Milano digital week, palinsesto di oltre 500 eventi (3)

Coronavirus, Brusaferro: segnale molto positivo, casi in calo

Milano, 22 mag. (askanews) - "Segnale molto positivo", perchè in tutte le regioni i casi di Covid-19 sono in decremento, anche in Lombardia. Così il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa settimanale all'Iss sull'andamento dell'epidemia. Cresce anche il numero dei tamponi effettuati e "registriamo molti casi di asintomatici", dice. C'è una ...