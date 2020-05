Interpump: acquisisce controllo Servizi Industriali e marchio MacFuge per 4 mln

Milano, 22 mag (Adnkronos) - Interpump ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del controllo di Servizi Industriali, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di separatori centrifughi con marchio Macfuge. Al closing, previsto a luglio, Interpump acquisirà l'80% della società a un prezzo pattuito, comprensivo della cassa stimata in circa 0,5 milioni di euro, di 4 milioni. La rimanente quota del 20% resterà al management.

I sistemi Macfuge sono utilizzati per la separazione e la chiarificazione, processi che aumentano la purezza dei fluidi nell’industria alimentare, chimica, farmaceutica e nel settore energetico; permettono il corretto riciclo e lo smaltimento dei prodotti di scarto di numerose industrie con miglioramento dell’impatto ambientale; inoltre sono alla base della produzione di biocarburanti. La società ha realizzato nel 2019 vendite per 7,7 mln, in crescita del 40% rispetto all’anno precedente, realizzando un margine Ebitda del 22% circa.

Per Fulvio Montipò, presidente Interpump, "con questa acquisizione aggiungiamo un importante tassello alla nostra offerta di sistemi e componenti per il trattamento dei fluidi, un settore in rapida crescita grazie all’accresciuta attenzione verso l’impatto ambientale”.