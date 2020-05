Fmi: in 2025 redditività banche Eurozona ancora vicina a zero

Roma, 22 mag.(Adnkronos) - - - Solo 4 grandi banche dell’Eurozona nel 2025 offriranno una redditività relativa al capitale investito (Roe) intorno all’1,5% mentre la quasi totalità si assesterà fra lo 0 e lo 0,5%. E’ lo scenario che emerge da una simulazione fatta dagli economisti del Fondo Monetario Internazionale in un capitolo del Global Financial Stability Report, appena diffuso. L’analisi evidenzia come il calo dei profitti – provocato dalla somma di elementi come la recessione legata al coronavirus e l’impatto dei tassi negativi - compromette la capacità delle banche di generare un Roe positivo fino al 2025.

L’andamento debole anzi si manterrà "non molto diverso" dal livello atteso per il 2020, "indicando che le pressioni sulla redditività persisteranno ben oltre l'impatto immediato" della pandemia. In particolare le banche di rilevanza sistemica globale vedranno bass livelli di redditività ben "oltre il breve termine", con un Roe "nel 2025 leggermente migliore rispetto al 2020, ma ancora in peggioramento rispetto al 2018"