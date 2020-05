Milano: cade dalla moto in autostrada, è grave

Covid, Scaccabarozzi (Farmindustria): "118 vaccini in sviluppo, 8 già in sperimentazione su uomo"

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2020 Covid, Scaccabarozzi (Farmindustria): "118 vaccini in sviluppo, 8 già in sperimentazione su uomo" L'intervista dell'Agenzia Vista a Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Così sul vaccino contro il coronavirus: "Ci sono 118 vaccini in sviluppo nel mondo, ma la cosa più importante è che 8 di questi sono già in sperimentazione sull'uomo. Siamo molto ...