Difesa: Consiglio ministri approva nomine

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Consiglio dei ministri ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina dell'ammiraglio di squadra in quiescenza Donato Marzano a presidente della Lega navale italiana; la promozione a generale di corpo d'armata dei generali di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’esercito in promozione a generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica del generale di divisione in servizio permanente Nicola Lanza de Cristoforis; la promozione ad ammiraglio di squadra dell’ammiraglio di divisione del ruolo normale del corpo di stato maggiore della Marina militare in servizio permanente Aurelio De Carolis; la promozione ad ammiraglio ispettore capo dell’ammiraglio ispettore del ruolo normale del corpo del genio della Marina militare in servizio permanente Giuseppe Abbamonte.