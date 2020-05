Fase 2: Lollobrigida, 'su dialogo Crimi faccia di bronzo smentito da fatti'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Ci vuole una faccia di bronzo come quella di Crimi per affermare che la maggioranza ha cercato il dialogo con l’opposizione ma che ha ricevuto solo attacchi e nessuna proposta. Lo smentiscono diverse affermazioni di Gualtieri, Conte e persino di qualche ministro ascritto al suo movimento che hanno in più occasioni ricordato il ruolo della minoranza". Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Sin dall’inizio di questa grave emergenza -aggiunge- Fratelli d’Italia non ha fatto altro che portare al governo idee serie e di buon senso sia sul fronte sanitario sia su quello economico. È stata la maggioranza ad alzare un muro di gomma che sistematicamente rispediva indietro le nostre proposte fino ad arrivare a forzare la mano e a calpestare le prerogative del Parlamento ponendo la questione di fiducia sui vari provvedimenti del governo. È indecente che Crimi vada in televisione a raccontare agli italiani bugie su bugie. M5S, Pd e Italia Viva si sono resi protagonisti di una vergognosa pagina politica e istituzionale".

"Non consentiremo -conclude Lollobrigida- che raccontino menzogne create ad arte per sviare l’attenzione dai disastri economici e sociali che stanno procurando all’Italia e agli italiani, racimolare un po’ di consenso e infangare gli avversari politici”.