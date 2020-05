Fase 2: Carfagna, 'austriaci hanno diritto di venire in Italia'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Kurz dice che le vacanze in Austria sono sicure? Lo sono anche quelle in Italia. Ci batteremo in Ue e in tutte le sedi per difendere il diritto dei cittadini austriaci di fare vacanze al mare, sulle nostre spiagge”. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.