Fase 2: Landini, 'fare ripartire economia con investimenti pubblici e privati'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Questa pandemia ha fatto emergere le fragilità di un modello non solo italiano. Per anni si è teorizzato che il mercato da solo risolveva tutti: sono stati tagliati i servizi pubblici e in particolare la sanità, il lavoro è diventato sempre più precario e sono aumentate le diseguaglianze. Il punto non è tornare a prima ma come si cambiano le cose sbagliate e come si rilancia il Paese con un piano di investimento straordinario". Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini ai microfoni di Rai Radio1 'In Vivavoce'. Per Landini "bisogna combattere le ingiustizie, fare una riforma fiscale e una riforma degli ammortizzatori sociali. Per far ripartire l'economia servono investimenti pubblici e privati".