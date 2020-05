Austria: "Non apriremo a Paesi che non hanno ancora controllo situazione"

Vienna, 21 mag. (Adnkronos) - "Non apriremo i nostri confini ai paesi che non hanno ancora il controllo della situazione". Lo ha scritto su Twitter il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. "Come governo federale, vogliamo fare tutto il possibile per promuovere le vacanze in Austria e mostrare alle persone che le vacanze in Austria sono sicure", ha sottolineato.