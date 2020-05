Fase 2: Meloni a Conte, 'clandestini e scafisti unico settore rilanciato'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "L'unico settore che viene rilanciato da questo decreto è quello dei clandestini, perché quella norma non è volta all'emersione del lavoro sommerso, è una sanatoria dei clandestini che lavorano in Italia, chiami le cose col loro nome presidente, perché se non le chiama col loro nome vuol dire che se ne vergogna". Così Giorgia Meloni, intervenendo in Aula alla Camera sull'informativa del premier Giuseppe Conte.

"L'unico settore che rilanciate grandemente -incalza la leader di Fdi - è quello degli scafisti, della tratta del terzo millennio, che grazie a voi da domani ricomincerà a fare più soldi di ieri. Ed è l'unico, e questo effettivamente fa venire da piangere anche a me", dice Meloni richiamando le lacrime della ministra Bellanova, "e forse anche a qualcuno che si chiede cosa rimane di autentico del M5S, perché aver dovuto mollare anche su questo, in cambio del sostegno renziano al sommo scarceratore di boss, Alfonso Bonafede, non deve essere stato facile per voi".