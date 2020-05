Fase 2: Conte, '1mld e 450 mln per scuola, per ricerca piu' grande investimento ultimi 20 anni'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Siamo convinti che non vi sia futuro per il nostro Paese senza un investimento ambizioso nella scuola, nell’università, nella ricerca e nella formazione". Lo rimarca il premier Giuseppe Conte nell'informativa in Aula alla Camera, sottolineando come si tratti di "ambiti cruciali che hanno ricevuto ampia considerazione nel decreto rilancio”.

"La gestione del rientro a scuola a settembre - illustra dunque il presidente del Consiglio - comporterà ingenti costi di organizzazione e le scorse settimane ci hanno mostrato l’importanza di aumentare la digitalizzazione dei nostri istituti e della nostra didattica: proprio a questo fine stanziamo 1 miliardo e 450 milioni di euro in due anni a beneficio della scuol"a.

"Un ulteriore stanziamento di 1,4 miliardi è destinato al rafforzamento del sistema universitario e della ricerca, uno stanziamento che consente di assegnare 4.000 posti aggiuntivi da ricercatore, oltre ai 1.600 già deliberati con la legge di bilancio per il 2020, di potenziare il diritto allo studio e di investire in un grande programma di ricerca nazionale. E’ il più grande investimento fatto nel campo dell’università e della ricerca degli ultimi vent’anni - rivendica Conte - questo, forse, è il più importante legato che consegniamo allo sviluppo del Paese".