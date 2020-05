Fase 2: Conte, 'sistema bancario può e deve fare di più'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Il sistema bancario può e deve fare di più, in particolare per agevolare i prestiti sostenuti da garanzia pubblica", la norma "consente di erogare prestiti nel giro di 24 ore". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera, sollevando le proteste dell'Aula quando affronta il nodo della tempistica, "che mi confermano" le difficoltà esistenti, rimarca il presidente del Consiglio.

"In molti casi - dice Conte - sono state rispettate le tempistiche, ma in tanti casi, questo non sta avvenendo".