Fase 2: Conte, 'invito cittadini a fare vacanze in Italia'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo prestato particolare attenzione al turismo, un settore importante in Italia e messo a dira prova, occorre puntare sulla mobilità interna. Colgo l'occasione per invitare i cittadini a fare vacanze in Italia, scoprire le bellezze che non conosciamo e tornare a godere di quelle che si sono già note, anche questo è un modo per" spingere "il rilancio del Paese". Così il premier Giuseppe Conte, nell'informativa in Aula alla Camera.