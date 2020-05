Trump: "Entro due giorni concludo cura con idrossiclorochina"

Washington, 21 mag. (Adnkronos/Europa Press) - Donald Trump annuncia che smetterà di assumere "entro due giorni" l'idrossiclorochina. "Credo che la cura si concluda entro uno o due giorni", ha affermato il presidente americano, che ha iniziato a prendere il farmaco in via preventiva dopo che un membro del suo staff è risultato positivo al test per il Coronavirus.

In precedenza l'addetta stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, aveva difeso l'uso del medicinale definendolo "sicuro", secondo quanto riportato dall'emittente Cnn. "L'idrossiclorochina è stato usato per 65 anni per il lupus, l'artrite e la malaria. Ha un profilo molto sicuro". Tuttavia, aveva sottolineato "come qualsiasi altro medicinale, deve essere prescritto da un medico ad un paziente, e nessuno deve assumerlo senza una ricetta del proprio medico".