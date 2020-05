Fase 2: Ruggieri (Fi), 'in dl liquidità professionisti considerati bamcomat'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Pregiudizio, sospetto e disistima verso chi vuole lavorare, ecco cosa trasuda il dl Liquidità”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, in una nota. “Ai professionisti non iscritti a un Ordine -spiega- viene negato sostegno a fondo perduto dopo che il governo ne ha chiuso d’imperio l’attività, oltre che in casa i clienti. Pd e Cinquestelle evidentemente considerano i professionisti come evasori da punire, e più in generale chiunque lavori, o voglia farlo, come un bancomat da usare per spendere i soldi delle loro troppe tasse in reddito di cittadinanza offerto anche ai boss della ‘Ndrangheta. Complimenti”.