Confindustria: Casellati, 'da Bonomi competenza, responsabilità e determinazione'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Esprimo le mie congratulazioni a Carlo Bonomi per la sua elezione a presidente di Confindustria, un traguardo importante e prestigioso che premia l’impegno profuso e i risultati ottenuti in Assolombarda. In un momento così delicato per il nostro Paese, Confindustria svolge un ruolo strategico: la sua intermediazione rispetto alle istanze di imprese, filiere e mercati oggi è più che mai necessaria per consentire a governo e Parlamento di individuare le soluzioni più adeguate a rilanciare l’economia”. Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Sono certa -aggiunge- che Bonomi saprà onorare il nuovo incarico con la competenza, la responsabilità e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto”.