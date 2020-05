Fase 2: Mulè, 'da governo assistenzialismo a pioggia senza visione futuro'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il tanto sbandierato decreto Rilancio è scritto male e pensato peggio. Non dà né liquidità né sicurezze: si pensi al turismo dove gli esercenti e gli albergatori non vedranno un euro e le famiglie, con un reddito Isee ben delimitato, potranno usufruire di un bonus vacanza ridicolo; si pensi al fondo perduto che fondo non è, è piuttosto una pozzanghera nella quale sguazza il futuro dell'Italia. Tanto che gli italiani non hanno più soldi per mangiare e apprendiamo che 101 boss mafiosi percepivano il reddito di cittadinanza: l'emblema dell'incapacità di questo governo è tutta qui, nell'assistenzialismo a pioggia senza aver prima ascoltato le parti sociali e senza una visione del domani". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi di Camera e Senato.

"Mentre la casa brucia -aggiunge- loro pensano alla 'casa avanzata' per permettere la viabilità delle biciclette nelle strade delle città, l'ennesima follia che limita gli spostamenti in auto (nettamente più sicuri) e polverizza la modifica del Codice della strada sul quale Forza Italia si è battuta strenuamente”.