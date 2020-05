Fase 2: Sala, 'faremo di tutto per procurare lavoro a tutti' (2)

Bonino a Bonafede: anche chi è pulito si dimetta, lo diceva lei

Milano, 20 mag. (askanews) - "Chiediamo le sue dimissioni, non perchè lei è sospettato, ma per la ragione esattamente opposta: perchè non vogliamo un ministro della giustizia che sia il rappresentante della cultura del sospetto". Ecco l'intervento in aula di Emma Bonino, mentre il Senato si prepara a votare non una, ma due mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Oltre a ...