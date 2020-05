Fase 2: Sala, 'faremo di tutto per procurare lavoro a tutti'

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - "Per noi il lavoro se non è tutto è moltissimo, perché il lavoro è ciò che ha guidato la nostra storia ed è ciò che ci garantirà di proiettarci in un futuro, anche migliore. Noi chiediamo ai nostri cittadini di credere nel lavoro, di sentire il lavoro come un dovere e cercheremo di fare di tutto per procurare lavoro a tutti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala si rivolge ai milanesi nel video postato sulla sua pagina Facebook. Lo fa ripercorrendo la storia dell'opera 'Il Quarto Stato' che per il suo significato è "un quadro molto milanese", spiega Sala.