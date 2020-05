Fase 2: Franceschini, 'con decreto semplificazioni correggeremo codice appalti'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Il codice degli appalti "si tratta di correggerlo non di sospenderlo. Vorrebbe dire fare gare libere, chi vince vince, ci sono delle garanzie contro la corruzione, contro il rischio di inquinamento delle gare. Si tratta di correggerlo, ci stiamo ragionando, abbiamo avuto degli esempi positivi che si possono fare delle opere pubbliche in fretta come il Ponte Morandi a Genova e quindi sulla base di queste esperienze stiamo lavorando. Il decreto semplificazioni una parte sarà dedicata ad intervenire sul codice degli appalti". Lo ha annunciato il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, ospite della puntata di 'Porta a porta' in onda questa sera.