E-commerce: Casaleggio associati, in 2019 fatturato +17% per 48,5 mld

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Le vendite online nel 2019 in Italia hanno registrato una crescita del fatturato del 17% per un totale di 48,5 miliardi di euro. E' quanto emerge dal report 'E-commerce in Italia 2020 - Vendere online ai tempi del Coronavirus' della Casaleggio Associati presentato, pubblicato oggi e nel quale emerge che la pandemia colpisce e modifica anche il mercato dell’e-commerce.

Agli italiani acquistare online piace. Il 76% dei consumatori acquista da mobile, il 98% ha acquistato almeno una volta sui marketplace e oltre 31,6 milioni di persone nel 2019 hanno acquistato online da siti esteri, in particolare da Cina, Regno Unito, Stati Uniti e Germania.

Le aziende e-commerce italiane che vendono all’estero sono state il 61% (+5% dallo scorso anno), mentre il 39% vende solo in Italia. La carta di credito è il mezzo di pagamento più diffuso (28%), seguita dai digital wallet (23%), dal bonifico (19%), dal pagamento alla consegna (17%), pagamento via mobile (7%) e altri per il 6%.