Ue: Provenzano, 'fin qui mancato politica nazionale di riequilibrio territoriale'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Se l'Italia non avesse avuto la politica di coesione europea in tutti questi anni, noi non avremmo avuto alcuna politica di riequilibrio territoriale. Quello che è mancato fin qui è una politica nazionale di riequilibrio territoriale". Ad affermarlo è il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nel corso della sua audizione in Senato sull'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. "Mai come in questo momento di pandemia abbiamo scoperto l'importanza del territorio", spiega ancora il ministro.