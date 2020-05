Como: operazione 'Orazio', tra arrestati funzionario Agenzia Entrate

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Tra i 14 destinatari delle misure cautelari decise dal gip di Como, nell'operazione Orazio, ci sono professionisti e funzionari o ex dipendenti dell'Agenzia dell'Entrata. In particolare il Nucleo di Polizia economico-finanziaria ha dato esecuzione ad una ordinanza nei confronti di 14 indagati, in carcere sono finiti "una professionista dello studio commercialistico Prenestrì e un funzionario della Agenzia delle Entrate di Como", ai domiciliari invece, "un ex dirigente della Agenzia delle Entrate di Como, un ex dirigente della Agenzia delle Entrate di Milano, 9 professionisti e un imprenditore.

I reati contestati sono corruzione (a carico di 13 degli indagati), emissione ed utilizzo di fatture a fronte di operazioni inesistenti per oltre 280.000 euro (a carico di una indagata), abuso di ufficio e rivelazione di segreti di ufficio, nonché favoreggiamento (nei confronti di uno degli accusati). I destinatari delle misure cautelari sono accusati di 16 episodi di corruzione. La procura ha contestato altri 6 episodi di corruzione, ma per tali episodi, il giudice per le indagini preliminari non ha ravvisato la sussistenza di esigenze cautelari. "I contribuenti (persone fisiche e giuridiche) beneficiati dagli accordi corruttivi contestati da questo Ufficio sono 37", spiega in videoconferenza il procuratore di Como, Nicola Piacente.