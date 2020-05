Coronavirus: Gentiloni, 'da Francia e Germania contributo importante in giusta direzione'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "La Commissione Europea al lavoro per il piano e il fondo di Recovery. Una crisi senza precedenti impone risposte senza precedenti. Da Francia e Germania un contributo importante in questa direzione". Così in un tweet il Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni il giorno dopo l'intesa tra Francia e Germania.