Coronavirus: Moscovici, 'fa cadere tabù in Ue, solidarietà e indebitamento comune essenziali'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Jean Monnet aveva ragione: l'Europa si fa nelle crisi, è la somma delle soluzioni fornite. Il Covid-19 avrà fatto cadere dei tabù, tedeschi in particolare: solidarietà finanziaria, indebitamento comune e aiuti diretti sono punti di rottura essenziali". Così l'ex Commissario Ue agli affari economici, Pierre Moscovici in un tweet dopo l'intesa della Francia e della Germania ieri per 500 miliardi per far fronte all'emergenza coronavirus.