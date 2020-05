Coronavirus: fonti p.Chigi, su recovery fund Italia per proposta più ambiziosa

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - La proposta sul recovery fund avanzata dall'asse Merkel-Macron "rivela uno sforzo da parte tedesca che merita di essere rimarcato ma che si confida possa essere ulteriormente migliorato nelle prossime settimane. Per l’Italia, questo, rappresenta appunto un punto di partenza che non deve essere rivisto al ribasso, ma semmai ampliato. La Commissione europea potrà senz’altro trarne beneficio in vista della sua proposta, che da parte italiana si auspica sia ancora più ambiziosa in termini finanziari". Lo rivelano fonti di Palazzo Chigi.