Coronavirus: Bernini (Fi), 'Conte in fuga dal Parlamento e dal Paese'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Conte considera il Parlamento una succursale del suo governo, da frequentare meno possibile e da usare solo in casi di stretta necessità. Per questo ha fatto uso sistematico dei Dpcm, per questo ha calpestato le opposizioni, per questo solo oggi ha fatto sapere che non riferirà domani in Aula sulla situazione dell’emergenza Covid". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"Conte è un premier in perenne fuga dal Parlamento e dalle responsabilità, lontanissimo dai problemi del Paese reale, è l’uomo degli annunci senza costrutto, e non è certo un bel segnale che dopo il fallimento di quelli precedenti, il decreto Rilancio non sia stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’Italia ha già aspettato anche troppo: la grande fuga sta per finire", conclude.