Fca: Provenzano, 'agire in Ue per modificare equilibrio che tollera dumping fiscale'**

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Io penso che l’Italia non deve perdere di vista l’obiettivo fondamentale nell’interesse nazionale: agire in Europa per modificare un equilibrio che tollera il dumping fiscale di troppi Paesi membri, non limitare questa battaglia a livello extraeuropeo". Ad affermarlo è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano in un lungo post su Facebook sulla vicenda Fca. "Ricordo peraltro che nella partita politica che si sta giocando in seno al Consiglio europeo ritroviamo quei Paesi in prima linea per ridurre l’impatto e l’incisività di qualunque strumento di investimento comune. Si parla molto di 'strumenti innovativi', nella finanza e negli standard legislativi. Anche davanti alla sfida senza precedenti della pandemia, non possiamo utilizzare la parola 'innovazione' come foglia di fico per espellere i rapporti di forza dal discorso pubblico, in Europa e in Italia", sottolinea Provenzano.