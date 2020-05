Fase 2: D'Incà, 'decreto semplificazioni in costruzione'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il decreto per le semplificazioni è in fase di costruzione, darà quelle semplificazioni che permetteranno di poter parlare della parte burocratica del nostro Paese come di una burocrazia amica del cittadino”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite di 'Start' su Sky Tg 24.