Fase 2: Conte, 'famiglie straordinario ammortizzatore sociale'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Aiutiamo le famiglie, specie quelle con figli che devono fare i conti con il problema delle scuole chiuse e per le quali abbiamo predisposto un ventaglio di offerte per i bambini a carattere ludico-ricreativo. Quelle stesse famiglie che, ancora una volta, si sono rivelate uno straordinario ammortizzatore sociale nei momenti di crisi e a cui, anche nei giorni scorsi, il suo giornale ha dedicato vari approfondimenti, sollecitando le Istituzioni a prendersene maggiormente cura". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un intervento su 'Leggo', free press diffusa su metro e autobus, che il premier ha scelto per rivolgersi agli italiani, nel giorno delle riaperture dopo gli oltre due mesi di lockdown. Un inedito, visto che è la prima volta in Italia e all'estero che un capo dell'esecutivo scrive su un mezzo di informazione di questo genere.