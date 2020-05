Fase 2: Conte, 'strada ancora lunga, mai abbassare la guardia'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Oggi entriamo a pieno regime nella Fase 2, ci inoltriamo con fiducia e responsabilità nella strada che ci conduce al ripristino delle ordinarie attività di vita sociale ed economica. Il Paese si sta rimettendo in moto, in maniera prudente e ordinata, seguendo le indicazioni del governo". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un intervento su 'Leggo', la free press diffusa su metro e autobus, che il premier ha scelto per rivolgersi agli italiani. Un inedito, visto che è la prima volta in Italia e all'estero che un capo dell'esecutivo scrive su un mezzo di informazione di questo genere.

"Tanti cittadini, tanti pendolari, ogni giorno -ricorda Conte- prendono il bus, la metro, il treno, per recarsi o tornare dal lavoro, da Milano a Roma a Napoli, con disagi aggravati dalla necessità di proteggersi dal virus. Nostro dovere è ridurre il più possibile queste difficoltà".

"Gli italiani stanno confermando di aver fatto proprio quell’appello alla responsabilità, alla disciplina e al senso civico, che continueranno a essere fondamentali e cruciali anche e soprattutto nelle prossime settimane. Non dimentichiamo, infatti, che la strada è ancora lunga e non dovremo mai abbassare la guardia".