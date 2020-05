Fase 2: Musumeci, 'se aumentano contagi si intervenga senza chiedere a Roma'

Palermo, 18 mag. (Adnkronos) - A"Tra due settimane sarà necessario verificare se il dato epidemiologico, che in Sicilia è al momento pressoché a zero, dovesse subire delle variazioni. A quel punto si deve subito intervenire senza chiederlo a Roma, ma non c'è dubbio che oggi in Sicilia respiro un'aria nuova. E' tornato il sorriso sulla bocca delle gente". Lo ha detto a Omnibus La7 il governatore siciliano Nello Musumeci.