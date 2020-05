Fase 2: Musumeci, 'al Sud andata meglio per misure sane e lungimiranti dei governatori'

Palermo 18 mag. (Adnkronos) - "E' sotto gli occhi di tutti che l'Italia non è omogenea dal punto di vista delle esigenze territoriali e dal punto di vista del dato epidemiologico, il Mezzogiorno se l'è passata meglio per una serie di contingenze ma anche per il senso di responsabilità degli abitanti e per le misure sane e lungimiranti di chi governa". Lo ha detto Nello Musumeci intervenendo a Omnibus La7. "La riapertura è chiaro che rappresenta innanzitutto una molla psicologica - dice - Qui siamo nel deserto dell'economia e ognuno spera di guardare avanti con un minimo di prospettiva".