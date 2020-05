Egitto: Palazzotto (Leu), 'bella notizia liberazione Attalah ma ora notizie su Zaki'

Governatore NY Cuomo si fa fare tampone in conferenza stampa: "Vi mostro quanto e facile e veloce"

(Agenzia Vista) New York, 17 maggio 2020 Governatore NY Cuomo si fa fare tampone in conferenza stampa: "Vi mostro quanto e facile e veloce" Il Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, durante la conferenza stampa sui dati dell'emergenza Coronavirus / Facebook Andrew Cuomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev