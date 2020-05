Palermo: peschereccio disperso, corpo recuperato è del comandante**

La polemica

Gubbio, tanta gente in strada per la festa senza Ceri: arrivano le forze dell'ordine. Il video dall'alto

La Corsa dei Ceri non c'è stata, come già annunciato da tempo, per via dell'emergenza Coronavirus. Venerdì 15 maggio 2020, il giorno dei Ceri, su Corso Garibaldi a Gubbio si è riversata però molta gente che ha sfidato le disposizioni di distanziamento. Per approfondire leggi anche: Festa senza Ceri ma Corso Garibaldi è pieno di gente Molti hanno ripreso ciò che è successo nel tardo pomeriggio. ...