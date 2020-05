Coronavirus: Gallera, 'stupito da affermazioni medici Milano su telemonitoraggio'

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - "Stupiscono le affermazioni polemiche degli esponenti milanesi di Snami, Fimmg e Smi: la nuova piattaforma di telemonitoraggio e' stata predisposta dalla Regione Lombardia come supporto utile per implementare il lavoro dei medici di medicina generale e per gestire in modo tempestivo e preventivo i pazienti Covid sul territorio. E' un atto di attenzione e di premura nei loro confronti". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in una nota in risposta ai rappresentanti di alcune sigle sindacali dei medici di base contrari all'assegnazione della piattaforma ai privati.

Tutti noi, ogni giorno, ripetiamo che la battaglia contro il coronavirus - aggiunge Gallera - si vince sul territorio e per questo abbiamo costruito le condizioni affinché il medico di medicina generale possa svolgere in modo ancora più efficace il suo lavoro. Questo servizio di telemonitoraggio si affianca a quello già svolto da 7 cooperative di medici di base, che hanno preso finora in carico 1954 pazienti"

La piattaforma di telemonitoraggio "prevede che le Unita' speciali di continuità assistenziale (Usca) consegnino specifici kit sanitari ai cittadini in sorveglianza e che il medico di base, attraverso un apposito cruscotto, possa monitorare costantemente i loro parametri vitali, limitando cosi' gli accessi negli ospedali solo in caso di necessita'. Una piattaforma, questa, che potrà essere molto utile anche per la gestione dei pazienti cronici", conclude.