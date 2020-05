Coronavirus: Foroni, 'in Lombardia nel complesso situazione positiva'

Sacher e Linzertorte: riaprono anche gli storici caffè viennesi

Roma, 15 mag. (askanews) - Anche i famosi caffè viennesi hanno riaperto le porte ai clienti dopo due mesi di chiusura per le misure messe in atto dal governo austriaco per combattere la diffusione del coronavirus. Distanza e precauzioni, ma ora anche al celebre Café Sperl si può tornare a bere una tazza di tè accompagnata dalle mitiche torte austriache come la Sacher o la Foresta Nera. Fondato ...