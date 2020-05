Maltempo: Lombardia, imminenti bandi per lavori anti esondazioni

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - "Nonostante la notevole portata della pioggia scesa nella notte con l'esondazione del fiume Seveso e le conseguenti criticità, la situazione e' stata gestita senza che si arrivasse ad una vera e propria emergenza". E' quanto afferma l'assessore regionale della Lombardia al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, a proposito dell'esondazione del Seveso oggi a Milano. L'assessore spiega che è stata "decisiva" l'azione del Canale Scolmatore di Nord Ovest, adeguato nel 2017 grazie a ingenti fondi regionali, per limitare l'esondazione del Seveso e l'allagamento delle strade in zona Niguarda.

"I lavori di realizzazione per la vasca di laminazione di Senago sono stati affidati e già iniziati alcuni mesi fa e, dopo una sospensione di circa due mese causa Coronavirus, le attività sono ora ripartite. Questa settimana e' stato altresì firmato da parte del comune di Milano il contratto con l'impresa vincitrice dei lavori della vasca di laminazione di Milano (Parco Nord), rimasta bloccata per oltre un anno a causa di un ricorso all'allora Governo Gentiloni da parte dell'amministrazione comunale di Bresso e di 'Comitati ambientalisti' che come Regione siamo riusciti a 'sbloccare' solo nel settembre 2018. Le altre opere previste sull'asta del Seveso sono le Aree Golenali (Carimate, Vertemate con Minoprio e Cantu') per le quali e' in pubblicazione il bando di gara per l'affidamento dei lavori. E' altresì imminente la pubblicazione del bando per la vasca di Lentate sul Seveso".

E' chiaro, ammette, che fintanto che non sarà ultimato e realizzato il sistema delle vasche di laminazione, "queste situazioni rischiano di ripetersi ed e' per questo che negli ultimi anni tale progettualità ha avuto una fortissima accelerazione sia da parte di Regione Lombardia che del comune di Milano".