Coronavirus: Le Maire, 'Ue troppo dipendente di altri Paesi, rilocalizzare alcune attività'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "La crisi del Covid-19 ha dimostrato che l'Europa è troppo dipendente di altri paesi, in particolare nel settore della sanità. Dobbiamo identificare le nostre debolezze e rilocalizzare alcune attività in Francia e in Europa". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire in occasione del Consiglio di competitività europeo di oggi.

"Al Consiglio - sottolinea ancora Le Maire - ho ricordato che il rilancio economico europeo deve basarsi su 4 principi: solidarietà, sovranità, innovazione, rilancio sostenibile".