Snam: report sostenibilità, emissioni gas -12% Co2 -10%, monitoraggi ambientali +68% (2)

(Adnkronos) - In ambito sociale, l’indice di frequenza degli infortuni dei dipendenti è sceso a 0,41 (0,84 nel 2018) e sono state erogate oltre 114mila ore di formazione (circa 108mila nel 2018). Nell’anno, le persone di Snam hanno effettuato più di 6.000 ore di volontariato (2.000 nel 2018) con 70 enti del terzo settore.

Per quanto riguarda la governance, sono state effettuate su fornitori e subappaltatori 2.490 verifiche reputazionali (+20% rispetto al 2018). Nel 2019 Snam ha istituito, come prima società quotata italiana, un comitato consiliare Esg. L’equilibrio di genere negli organi sociali è stato inserito in modo permanente nello statuto di Snam ed è stata inoltre varata una policy aziendale su diversità e inclusione, in linea con le best practice internazionali. In azienda è anche attivo un team interfunzionale dedicato alla promozione di una cultura inclusiva nell’ambiente di lavoro. Anche per effetto di queste iniziative, Snam è stata ammessa nel Gender Equality Index globale di Bloomberg. Nel 2019, Snam è risultata 110ma al mondo e seconda in Italia nella classifica di Forbes e Statista delle migliori aziende nelle quali lavorare.

Sulla base delle iniziative rendicontate e di quelle di prossima adozione, la società elaborerà una Esg Strategy per ampliare obiettivi e impegno nella sostenibilità. Oltre al bilancio di sostenibilità, Snam ha anche pubblicato il report sul cambiamento climatico 'il cambiamento di oggi, per il clima di domani', che descrive governance, strategia, metriche e target della società per il contrasto al cambiamento climatico in linea con le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Tcfd).