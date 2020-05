Servizi: Perego (Fi), 'auguri a Caravelli e grazie a Carta'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Un augurio sincero di buon lavoro al generale Caravelli nominato al vertice dell’Aise, la sua esperienza in teatri internazionali come Afghanistan e Iraq, nonché la profonda conoscenza del dossier libico, saranno di significativa importanza per la tutela degli interessi del nostro Paese". Lo afferma Matteo Perego, deputato di Forza Italia.

"Al generale Carta -aggiunge- un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per la sua nomina ai vertici di Leonardo, fiore all’occhiello della nostra industria della Difesa”.