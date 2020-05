Silvia Romano: Meloni, 'Ucoii dica che conversione con rapimento non è libera'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo che la conversione all'Islam di Silvia Romano sia una scelta libera, perchè le scelte libere le fanno persone libere, persone che sono in catene difficilmente fanno scelte libere. Mi è dispiaciuto che la comunità islamica in Italia, a partire dall'Ucoii, non sia riuscita a dire chiaramente che la conversione durante un rapimento non è una bella cosa". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Porta a Porta' in onda questa sera.

"Siamo di fronte ad un vittima del terrorismo fondamentalista, anche delle scelte che il governo italiano ha fatto sul rientro di Silvia Romano. Per la bulimia comunicativa -ha detto ancora la leader di Fdi- hanno esposto lei e l'Italia, perchè abbiamo detto al mondo intero che c'è un'ottima possibilità che paghiamo i riscatti per le persone che vengono rapite e questo è un elemento di estremo pericolo per tutti i nostri connazionali nel mondo".