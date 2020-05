M5S: Crimi, 'c’è unità e spirito di squadra'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Il dibattito interno è normale, come in tutte le forze politiche, ma quello che sento è una grande unità e spirito di squadra per fare cose buone nell’interesse del Paese. Quello che riguarda il MoVimento 5 Stelle fa tanto notizia perché in genere è l’unico strumento che si ha per contrastare il cambiamento che stiamo portando avanti”. Così il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi in una intervista al Tg2 che andà in onda questa sera.