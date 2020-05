Fase 2: Crimi, 'fare di più per famiglie con figli e Comuni'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - In sede di conversione del decreto rilancio “sulle famiglie con figli bisogna sicuramente fare qualche sforzo in più. E per gli enti locali: 3,5 miliardi è stato uno stanziamento impressionante, ma sui Comuni si è di fatto scaricata tutta la responsabilità”. Così il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi, in una intervista al Tg2 che andrà in onda questa sera.