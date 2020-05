Fase 2: Sala, 'non bisogna più sbagliare, possibile periodo di stop and go'

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "In questo momento è necessario aprire, la nostra città vive sul lavoro è necessario farlo essendo molto prudenti. Nessuno sa come andranno le cose, non bisogna sbagliare più, non è detto che non sarà un periodo di 'stop and go'. Dobbiamo essere bravi nel creare lunghe finestre di aperture". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala replica, in una diretta Instagram, a chi gli chiede se è il caso di riaprire e se non teme nuove chiusure a fronte di un nuovo aumento dei contagi da Covid e considerato che per il vaccino i tempi non saranno brevi.