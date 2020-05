Fase 2: Zingaretti, 'bene dl rilancio, ora priorità è semplificare' (2)

(Adnkronos) - "Il Paese, nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione e di rappresentanza sociale, deve sentirsi unito nell'attuazione e implementazione di provvedimenti che possono ridare fiducia e creare speranza - rimarca Zingaretti - Ci sono aiuti a chi non ce la fa, c'è green economy, tanta università, alleggerimento fisco e sostegni per le imprese. È giusto che sia così per combattere la sensazione di solitudine che potrebbe far precipitare nello sconforto: la rinascita parte invece dal ricostruire la fiducia".

"Le imprese, le famiglie le persone sono pronte a combattere e costruire il futuro. Possono incontrare il caos di chi cavalca la protesta o possono incontrare la speranza e la fiducia di un progetto per la rinascita. Il Pd vuole costruire questo progetto per un Italia più giusta, semplice, verde e competitiva. Non vogliamo farlo e non lo faremo da soli, ma insieme a chi in Italia e in Europa con coraggio e passione non rinuncia a costruire il futuro", conclude il segretario dem.