Erg: nel trimestre ricavi in calo, minor produzione eolico

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Erg chiude il primo trimestre del 2020 con utile stabile a 53 milioni di euro e ricavi adjusted di 277 milioni, in diminuzione rispetto al primo trimestre 2019 (296 milioni) "principalmente a seguito delle minori produzioni dell’eolico in Italia, a causa di condizioni anemologiche decisamente sfavorevoli e dell’andamento dei prezzi dell’energia molto inferiori a quelli del primo trimestre 2019". Il mol si attesta a 156 milioni (-4%) e, spiega Erg, la leggera flessione è determinata dalla "ventosità molto bassa in Italia rispetto a quella particolarmente elevata dell’anno precedente", mentre c'è un "incremento del 50% della redditività degli asset all’estero".

Per l'impatto del covid è rivista al ribasso del 4% nella guidance 2020 la previsione del margine operativo lordo, in un intervallo ora compreso tra 480-500 milioni, così come la stima degli investimenti ridotta di 35 milioni nell’intervallo 150-180 milioni. "I risultati hanno risentito in generale anche di uno scenario prezzi e margini in forte contrazione, in particolare a partire dal mese di marzo, per le conseguenze del covid", spiega l'ad Luca Bettonte.